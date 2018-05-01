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Таблицы лидеров Gamerscore возвращаются в мобильные приложения Xbox

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:51
  • Просмотров: 108

Прошло некоторое время, но похоже, что таблицы лидеров Gamerscore наконец-то вернутся в мобильные приложения Xbox в самом ближайшем будущем. Объявление было сделано Ларри Хёрбом, который сообщил в своем Twitter-аккаунте, что эта функция в настоящее время тестируется в бета-версии приложения Xbox для iOS.

Те пользователи, которые в настоящее время тестируют приложение Xbox Beta для iOS, должны были увидеть новую таблицу лидеров вчера.



Таблицы лидеров, которые ранжируют друзей по тому, сколько очков Gamerscore они заработали в текущем месяце, давно стали основным элементом игрового опыта Xbox и присутствовали в предыдущих версиях приложений Xbox для мобильных устройств и ПК. Однако они были удалены в рамках недавнего обновления дизайна, которое многие сочли очень странным, поскольку эта функция была фаворитом геймеров с тех пор, как она была представлена.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
onmsft.com
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