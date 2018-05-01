Таблицы лидеров Gamerscore возвращаются в мобильные приложения Xbox
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:51
- Просмотров: 108
Прошло некоторое время, но похоже, что таблицы лидеров Gamerscore наконец-то вернутся в мобильные приложения Xbox в самом ближайшем будущем. Объявление было сделано Ларри Хёрбом, который сообщил в своем Twitter-аккаунте, что эта функция в настоящее время тестируется в бета-версии приложения Xbox для iOS.
Те пользователи, которые в настоящее время тестируют приложение Xbox Beta для iOS, должны были увидеть новую таблицу лидеров вчера.
Monthly leaderboards have been added to the Xbox Mobile app (beta). Go to your profile in the app to check it out and see how you rank against your friends. pic.twitter.com/E7BnHkMGL0— Larry Hryb ????????☁ (@majornelson) April 6, 2021
Таблицы лидеров, которые ранжируют друзей по тому, сколько очков Gamerscore они заработали в текущем месяце, давно стали основным элементом игрового опыта Xbox и присутствовали в предыдущих версиях приложений Xbox для мобильных устройств и ПК. Однако они были удалены в рамках недавнего обновления дизайна, которое многие сочли очень странным, поскольку эта функция была фаворитом геймеров с тех пор, как она была представлена.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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