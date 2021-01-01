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Microsoft Teams получит новый многооконный опыт управления живыми событиями

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:17
  • Просмотров: 106

В прошлом году Microsoft Teams получил возможность вывода чатов, приложений и собраний в отдельные окна. Компания, по-видимому, планирует распространить эту функциональность на живые мероприятия в Teams. Дорожная карта Microsoft 365 говорит о том, что эта функция находится в разработке .

Поддержка нескольких окон для живых событий была первоначально запрошена на форуме UserVoice Microsoft Teams еще в июле 2020 года. В настоящее управление живыми событиями происходит в основном окне приложения. Это немного раздражает пользователей, заставляя их переключаться между разными окнами несколько раз.



С этим обновлением будет доступно отдельное окно для управления событиями в Microsoft Teams. Новое окно будет предлагать все функции и возможности, которые в настоящее время доступны в опыте пользователя в окне.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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