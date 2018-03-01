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Microsoft Rewards будет поддерживать Microsoft Search

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:50
  • Просмотров: 103

Microsoft скоро позволит пользователям зарабатывать баллы Microsoft Rewards, используя Microsoft Search со своими корпоративными учетными записями, согласно новому элементу, добавленному в дорожную карту Microsoft 365. Эта функция в настоящее время находится в разработке и запланирована на май.

Microsoft Rewards — это, программа вознаграждений Microsoft, которая дает пользователям баллы за такие действия, как поиск с помощью Bing или покупка товаров в Microsoft Store. По мере того, как пользователи зарабатывают баллы, их можно обменять на вознаграждения, например подарочные карты Microsoft Store. Программа доступна в 20 странах, список которых вы можете найти здесь.

Между тем, Microsoft Search — это поисковая система, разработанная для организаций, которая позволяет пользователям искать информацию внутри своей организации, а также в Интернете в едином унифицированном опыте. Она использует Microsoft Graph для отображения важной информации и упрощения доступа к ней. Microsoft Search можно использовать в различных конечных точках, включая Bing.com при входе в учетную запись организации.

Хотя пользователи уже могли зарабатывать бонусные баллы за использование Bing со своей личной учетной записью, расширение их до Microsoft Search является долгожданным стимулом.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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