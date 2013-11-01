Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft ведёт переговоры о приобретении Nuance Communications примерно за $16 млрд

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:00
  • Просмотров: 141

Nuance Communications - технологическая компания, занимающая лидирующие позиции на рынке диалогового ИИ и окружающего интеллекта. Технологию Nuance сейчас используют 77 процентов больниц США и 85 процентов компаний из списка Fortune 100 по всему миру. Теперь издание Bloomberg объявило, что Microsoft ведет переговоры о приобретении Nuance Communications примерно за $16 млрд. Эта цена будет на 23% выше текущей цены акций Nuance.

Еще в 2019 году Microsoft и Nuance объявили о партнерстве в разработке технологий окружающего клинического интеллекта (ACI), которые позволят создать экзаменационный зал будущего, в котором будет создаваться клиническая документация. В рамках партнерства Nuance также перенесла большую часть своей локальной инфраструктуры и размещенных продуктов в Azure.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Официально: Microsoft приобретает компанию Nuance за $19.7 млрд

Официально: Microsoft приобретает компанию Nuance за $19.7 млрд

Доклад: Microsoft планирует закрыть сделку по приобретению Discord к следующему месяцу

Доклад: Microsoft планирует закрыть сделку по приобретению Discord к следующему месяцу

Компания Microsoft ведёт переговоры о приобретении Discord более чем за $10 млрд

Компания Microsoft ведёт переговоры о приобретении Discord более чем за $10 млрд

Microsoft приобрела сервис GitHub (Обновлено)

Microsoft приобрела сервис GitHub (Обновлено)

Microsoft хочет купить Winamp

Microsoft хочет купить Winamp




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google
+5  
Новостей: 13185
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10055