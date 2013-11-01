Microsoft ведёт переговоры о приобретении Nuance Communications примерно за $16 млрд
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:00
- Просмотров: 141
Nuance Communications - технологическая компания, занимающая лидирующие позиции на рынке диалогового ИИ и окружающего интеллекта. Технологию Nuance сейчас используют 77 процентов больниц США и 85 процентов компаний из списка Fortune 100 по всему миру. Теперь издание Bloomberg объявило, что Microsoft ведет переговоры о приобретении Nuance Communications примерно за $16 млрд. Эта цена будет на 23% выше текущей цены акций Nuance.
Еще в 2019 году Microsoft и Nuance объявили о партнерстве в разработке технологий окружающего клинического интеллекта (ACI), которые позволят создать экзаменационный зал будущего, в котором будет создаваться клиническая документация. В рамках партнерства Nuance также перенесла большую часть своей локальной инфраструктуры и размещенных продуктов в Azure.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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