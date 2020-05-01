Microsoft Teams упростит общение в чате во время собраний
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:08
- Просмотров: 117
Microsoft Teams позволяет людям на собраниях общаться с помощью видео, голоса и текста. Однако собрания затрудняют общение через все эти средства одновременно. Чтобы справиться с указанными трудностями, новая функция для Microsoft Teams позволит вам видеть, что люди вводят в чате собрания, без необходимости открывать окно чата собрания.
В предстоящем обновлении Teams появится поддержка пузырей чата. Эти пузыри чата будут отображаться у всех на экране во время собрания, чтобы было легче увидеть, что люди вводят во время собрания. Прямо сейчас вам нужно вручную открыть окно чата на собрании, чтобы увидеть, что люди вводят. Это может переполнить ваш экран и означает, что вам придется вручную переключаться между окном чата и другими элементами, такими как список участников.
«Чаты, отправленные во время собрания Teams, будут отображаться на экранах всех участников собрания, что сделает чат более важным элементом беседы», - говорится в описании функции в дорожной карте Microsoft 365. В настоящее время эта функция должна появиться в мае 2021 года, хотя даты в дорожной карте Microsoft 365 всегда могут быть изменены.
Microsoft впервые объявила о появлении пузырей чата в июле 2020 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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