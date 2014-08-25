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Microsoft начнет использовать SHA-2 исключительно с 9 мая 2021 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:56
  • Просмотров: 152

Компания Microsoft объявила, что начнет использовать Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2) исключительно с 9 мая 2021 года. После этой даты все основные процессы и службы Microsoft, включая сертификаты TLS, подпись кода и хеширование файлов, начнут использовать SHA-2. Как и ожидалось, срок действия доверенного корневого центра сертификации по Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1) истечет, поскольку Microsoft не будет его обновлять.

Истечение срока действия доверенного корневого центра сертификации Microsoft SHA-1 повлияет только на сертификаты SHA-1, привязанные к доверенному корневому центру сертификации Microsoft SHA-1. Это не повлияет на установленные вручную корпоративные сертификаты или самозаверяющие сертификаты SHA-1; однако мы настоятельно рекомендуем вашей организации перейти на SHA-2, если вы еще этого не сделали.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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