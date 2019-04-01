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Microsoft Edge Canary стал доступен на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:40
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Microsoft незаметно выпустила Edge Canary на Android с обновлённым пользовательским интерфейсом, среди прочих изменений. Канал Canary работает с версией 91 и предоставляет множество функций, таких как доступ к экспериментальным флагам.

Последняя сборка имеет номер 91.0.858.0, и Microsoft обещает выпускать новые сборки каждый день.



Стоит отметить, что Edge Canary на Android имеет такой же пользовательский интерфейс и оболочку, как и обычный браузер Edge для мобильных устройств. Например, у него те же параметры макета страницы, что и у обычного Edge. Однако канал Canary не имеет возможности просмотра вашего список для чтения. Он также имеет другой макет меню по сравнению с существующим мобильным браузером Edge.

Сегодняшний релиз не стал неожиданностью, поскольку в прошлом месяце софтверный гигант объявил, что планирует перейти на общую кодовую базу для настольных компьютеров, Android и iOS позже в этом году, чтобы упростить разработку любых новых функций. В настоящее время эту задачу необходимо выполнять трижды из-за различных кодовых баз для Android, iOS и настольных компьютеров.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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