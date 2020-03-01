Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop для Mac (Обновлено)
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:28
- Просмотров: 37
Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop для Mac до версии 10.6.0.
Вот полный список изменений обновления:
• Добавлена нативная поддержка Apple Silicon;
• Добавлена поддержка IME на стороне клиента при использовании режима клавиатуры Unicode;
• Интегрирована поддержка Kerberos в последовательности протокола безопасности CredSSP;
• Исправлены проблемы совместимости с macOS 11;
• Внесены обновления для улучшения взаимодействия с текущими и будущими функциями службы Windows Virtual Desktop;
• Внесены исправления при декодировании данных AVC, генерируемых аппаратным кодером на стороне сервера;
• Исправлена проблема, из-за которой окна из удаленных приложений Office не были видны, несмотря на то, что они присутствовали в переключателе приложений;
Update: А вот примечания к обновлению приложения до версии 10.6.1:
• В этом релизе Microsoft исправила зависание, которое происходило при подключении через RD Gateway;
• Если у вас возникнут какие-либо ошибки, вы всегда можете связаться с Microsoft, выбрав Справка> Сообщить о проблеме;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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