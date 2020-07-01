Microsoft обновила приложение Microsoft Lists для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:56
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Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Lists для iOS до версии 1.36.14.
Вот полный список изменений обновления:
• Lists теперь доступно в виде приложения, оптимизированного для iPad, поэтому вся необходимая информация хорошо адаптируется к форм-фактору iPad как в альбомной, так и в портретной ориентации;
• Включена поддержка условного доступа, связанного с политикой защиты приложений Intune, в дополнение к другим исправлениям ошибок и улучшениям стабильности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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