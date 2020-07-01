Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила приложение Microsoft Lists для iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:56
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Lists для iOS до версии 1.36.14.

Вот полный список изменений обновления:

• Lists теперь доступно в виде приложения, оптимизированного для iPad, поэтому вся необходимая информация хорошо адаптируется к форм-фактору iPad как в альбомной, так и в портретной ориентации;
• Включена поддержка условного доступа, связанного с политикой защиты приложений Intune, в дополнение к другим исправлениям ошибок и улучшениям стабильности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft начнет развертывать приложение Microsoft Lists в этом месяце

Microsoft начнет развертывать приложение Microsoft Lists в этом месяце

Microsoft Lists получит лучший опыт веб-комментирования

Microsoft Lists получит лучший опыт веб-комментирования

Microsoft представила Центр внедрения Microsoft Lists

Microsoft представила Центр внедрения Microsoft Lists

Приложение Microsoft Lists в Microsoft Teams теперь общедоступно

Приложение Microsoft Lists в Microsoft Teams теперь общедоступно

Microsoft Lists для iOS лишится тега предварительной версии в конце этого месяца

Microsoft Lists для iOS лишится тега предварительной версии в конце этого месяца




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 13194
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10055