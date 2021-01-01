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Microsoft Teams теперь позволяет пользователям Mac обмениваться системным звуком с участниками собраний

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:03
  • Просмотров: 128

В настольной версии Microsoft Teams появилась новая функция, которая позволит пользователям Mac обмениваться системным звуком с другими участниками собрания. До сих пор эта возможность была ограничена клиентом Windows, но это начинает меняться. Компания объявила, что обновление начало развертываться среди пользователей Mac по всему миру.

Возможность совместного использования системного звука — это очень востребованная функция для устройств Mac, которая позволяет другим людям слышать звук видео или аудиоклипа, воспроизводимого на экране докладчика. Эта функция может быть действительно полезна для клиентов из бизнеса и образования, которые хотят делиться видео и другим контентом YouTube во время удаленных сессий.



Важно отметить, что эта функция требует одноразовой установки аудиодрайвера на устройства Mac. Запрос появится, когда пользователь выберет параметр «Включить звук компьютера», доступный на панели «Совместное использование содержимого» на собрании Teams. Установка займет около 10 секунд, и пользователи увидят уведомление в верхней части элементов управления собранием.

Существует также возможность поделиться системным звуком после того, как пользователь начал показывать свой экран. Для этого пользователям нужно будет перейти в верхнюю часть окна собрания и щелкнуть иконку «Включить звук компьютера» в элементах управления общим доступом (как показано ниже).

Microsoft Teams теперь позволяет пользователям Mac обмениваться системным звуком с участниками собраний


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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