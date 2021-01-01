Microsoft Teams теперь позволяет организаторам блокировать свои собрания
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:34
- Просмотров: 117
В прошлом месяце Microsoft объявила, что представит новую функцию в Microsoft Teams, которая позволит организаторам блокировать свои собрания. Эта функция теперь развертывается для пользователей Teams по всему миру.
Согласно плану Microsoft, эта функция будет доступна всем пользователям Microsoft Teams в мае 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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