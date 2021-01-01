Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Teams теперь позволяет организаторам блокировать свои собрания

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:34
  • Просмотров: 117

В прошлом месяце Microsoft объявила, что представит новую функцию в Microsoft Teams, которая позволит организаторам блокировать свои собрания. Эта функция теперь развертывается для пользователей Teams по всему миру.

Согласно плану Microsoft, эта функция будет доступна всем пользователям Microsoft Teams в мае 2021 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Teams получает поддержку живой транскрипции с атрибуцией говорящего

Microsoft Teams получает поддержку живой транскрипции с атрибуцией говорящего

Microsoft Teams скоро позволит пользователям загружать отчет о посещаемости после окончания собрания

Microsoft Teams скоро позволит пользователям загружать отчет о посещаемости после окончания собрания

Microsoft Teams позволит организаторам собраний приостанавливать видеозаписи позже в этом году

Microsoft Teams позволит организаторам собраний приостанавливать видеозаписи позже в этом году

Microsoft Teams позволит организаторам собраний отключать видеопотоки участников

Microsoft Teams позволит организаторам собраний отключать видеопотоки участников

Microsoft начнёт развёртывать функцию «Итоги собраний» в Microsoft Teams в конце этого месяца

Microsoft начнёт развёртывать функцию «Итоги собраний» в Microsoft Teams в конце этого месяца




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 13198
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10056