Компания Microsoft анонсировала Visual Studio 2022
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:27
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Microsoft анонсировала Visual Studio 2022. Следующий крупный релиз флагманского инструментария разработки Microsoft будет «более быстрым, доступным и легким», по словам Аманды Сильвер, которая сделала это объявление в DevBlogs Microsoft.
Одной из главных новостей Visual Studio 2022 станет переход на 64-битное приложение. Действительно, Microsoft по всем направлениям продвигает 64-битную архитектуру, и теперь Visual Studio присоединяется к битве. Основным преимуществом 64-битных приложений является то, что они не ограничены 4 ГБ памяти, поэтому у этой новой версии будет неограниченный доступ ко всей памяти на вашем ПК. Это должно привести к гораздо лучшей производительности по всем направлениям и меньшему количеству ошибок из-за нехватки памяти.
Новая версия Visual Studio также будет снабжена обновленными иконками, которые будет легче идентифицировать и понять с первого взгляда, поддержкой нового шрифта Cascadia Code, который Microsoft представила в Windows Terminal, новыми темами продуктов и интеграцией с Accessibility Insights, чтобы помочь разработчикам быстрее обнаруживать любые барьеры доступности. Microsoft также упрощает кастомизацию вашего опыта работы с Visual Studio с помощью настроек для IDE и возможности синхронизации (или нет) настроек между устройствами.
Что касается того, какие типы приложений вы можете собирать с его помощью, то Visual Studio 2022 будет совместима с ресурсами Azure, .NET 6 и C++ 20. Это включает в себя полную поддержку унифицированного фреймворка в .NET 6 и такие вещи, как мультиплатформенный пользовательский интерфейс приложения (MAUI), который можно использовать для создания приложений для Windows, Android, macOS и iOS.
Другие улучшения включают в себя лучшую производительность основного отладчика, поддержку текстового чата во время сессий Live Share, дополнительные возможности для движка IntelliCode, улучшения в поиске кода и лучшую асинхронную совместную работу, а также новую логику, связанную с выполнением коммитов и рассмотрением запросов на вытягивание с таких платформ, как GitHub.
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Microsoft также заявляет, что «освежает» Visual Studio для Mac, переходя на нативный пользовательский интерфейс macOS, чтобы обеспечить лучшую производительность и надежность. Он также будет интегрирован с функциями доступности macOS, и Microsoft обновляет терминологию во всей среде IDE, чтобы она была более согласованной между версиями Mac и Windows.
Стоит отметить, что первая публичная предварительная версия выйдет этим летом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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