Outlook и Teams получают новые функции для защиты психического здоровья пользователей
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 03:11
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Microsoft анонсировала несколько новых функций, которые призваны помочь работникам делать перерывы в эпоху цифровых технологий, особенно с учетом количества собраний, которые могут заполнить рабочий день.
Первая функция предназначена для Outlook, и она по умолчанию делает все собрания в организации короче. В прошлом году Microsoft позволила отдельным пользователям создавать эти правила для себя, но теперь работодатели могут устанавливать их на уровне организации, сокращая время собраний для всех, чтобы они могли сделать перерыв. Правила могут быть настроены таким образом, чтобы перерыв приходился на начало собрания (например, собрание начинается поздно) или в конце (то есть оно закончится рано), а сотрудники уведомляются о политике компании, как только она будет введена в действие, поэтому они могут сами понять, почему время их встреч могло измениться. Это доступно со вчерашнего дня.
Кроме того, есть несколько новых функций для Viva Insights в Microsoft Teams. Viva Insights - один из четырех модулей в Microsoft Viva, платформе взаимодействия с сотрудниками компании, представленной в феврале, и этот конкретный модуль позволяет работникам получить полную информацию о сотрудниках компании, например, было ли у них время на перерывы, сколько у них было времени на наставничество и так далее.
Новые дополнения, о которых было объявлено вчера, включают новую функцию отражения, которая побуждает работников думать о том, что они чувствуют, и определять определенные закономерности; функцию отправки похвалы, которая позволяет коллегам делать комплименты друг другу и «вырабатывать привычку делиться благодарностью»; и функцию виртуальных поездок на работу, которая помогает работникам завершить день и подготовиться к следующему дню. Они будут доступны со следующей недели.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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