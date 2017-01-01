Сервис Cloud PC может быть запущен через несколько месяцев
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:15
- Просмотров: 167
Согласно отчету ZDNet, сервис Cloud PC может быть запущен примерно в июне или июле этого года, всего через несколько месяцев.
Сервис, у которого уже есть действующий веб-сайт, по сути, будет инструментом виртуального рабочего стола, который позволит пользователям запускать свой собственный виртуальный компьютер, размещенный на серверах Microsoft, и к которому можно будет получить доступ, войдя в свою учетную запись на любом компьютере.
Хотя такой сервис может быть не для всех, есть два основных преимущества, которые делают его привлекательным.
• Виртуальный ПК может быть более мощным, чем физический компьютер пользователя, и, следовательно, может запускать больше программ и обрабатывать больше данных;
• Удаленные сотрудники могут быстро войти в рабочую среду без необходимости загружать и устанавливать приложения и файлы на свое личное устройство;
Microsoft еще не сделала никакого официального объявления относительно Cloud PC, поэтому вся эта информация, которая стала известна в результате утечек, может измениться с настоящего момента и до момента его запуска.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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