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Outlook в Интернете скоро позволит пользователям бронировать время в пути и транспорт между собраниями

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:24
  • Просмотров: 136

В ближайшие месяцы Microsoft Outlook в Интернете получит важные обновления. Эта новость связана с недавним обновлением дорожной карты Microsoft 365, в которой перечислены новые возможности для Outlook в Интернете.

Прежде всего, Microsoft активно работает над функцией, которая позволит бизнес-пользователям бронировать время в пути и транспорт между собраниями. «Теперь, когда вам нужно перейти в другое здание или другое место между собраниями, Outlook позволит вам забронировать время в пути и способ транспортировки между местами, которые вам нужно посетить», - пояснила компания в дорожной карте Microsoft 365. Релиз этой функции запланирован на август этого года.

Другая новая функция — это эмодзи-реакции, которая также появятся на iOS и Android. Ожидается, что эмодзи-реакции появятся как для мобильных, так и для веб-пользователей в июне 2021 года.



Затем Outlook позволит начинать собрания с опозданием. Эта функция позволит начинать созданные вами собрания через 0-15 минут после указанного времени. Список дорожной карты Microsoft 365 предполагает, что Microsoft планирует развернуть это обновление позже в этом месяце.

Узнать другие подробности можно здесь.

созданные вами собрания начинались через 0-15 минут после указанного времени
Илья Источник:
onmsft.com
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