Microsoft обновила Microsoft Edge Canary для Android до версии 91.0.862.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:19
- Просмотров: 142
Компания Microsoft обновила Microsoft Edge Canary для Android до версии 91.0.862.0.
Вот список новых функций:
• Новый дизайн меню – Эллиптическое меню Edge (…) пересмотрено и теперь открывается с отображением вертикального списка параметров;
• Раньше меню открывалось в шторке, в которой отображалась сетка иконок для различных элементов;
• Новый компактный вид вкладок – Открытые вкладки теперь отображаются без графического предварительного просмотра, но в виде компактного списка элементов;
• Также были внесены некоторые общие исправления ошибок и улучшения производительности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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