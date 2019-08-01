Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила Microsoft Edge Canary для Android до версии 91.0.862.0

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:19
  • Просмотров: 142
Microsoft обновила Microsoft Edge Canary для Android до версии 91.0.862.0

Компания Microsoft обновила Microsoft Edge Canary для Android до версии 91.0.862.0.

Вот список новых функций:

Новый дизайн меню – Эллиптическое меню Edge (…) пересмотрено и теперь открывается с отображением вертикального списка параметров;



• Раньше меню открывалось в шторке, в которой отображалась сетка иконок для различных элементов;
Новый компактный вид вкладок – Открытые вкладки теперь отображаются без графического предварительного просмотра, но в виде компактного списка элементов;



• Также были внесены некоторые общие исправления ошибок и улучшения производительности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary теперь позволяет изменять размер вертикальных вкладок

Microsoft Edge Canary теперь позволяет изменять размер вертикальных вкладок

Microsoft Edge Canary получил функцию «Закрепить в меню Пуск»

Microsoft Edge Canary получил функцию «Закрепить в меню Пуск»

Microsoft Edge Dev и Canary получили возможность отправки элементов в коллекции в OneNote

Microsoft Edge Dev и Canary получили возможность отправки элементов в коллекции в OneNote

Microsoft обновила Microsoft Edge на Android

Microsoft обновила Microsoft Edge на Android

Microsoft Edge Beta для Android получил обновление

Microsoft Edge Beta для Android получил обновление




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 42
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Google Yandex
+6  
Новостей: 13206
+0  
Комментариев: 39449
+1  
Пользователей: 10057