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Настольная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям объединять вызовы

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:44
  • Просмотров: 101

Настольная версия Microsoft Teams получила новую функцию, которая позволит пользователям объединять вызовы. Список дорожной карты Microsoft 365 предполагает, что развертывание этой функции должно быть завершено к концу этого месяца.

Раньше приложение позволяло пользователям совершать и принимать несколько вызовов PSTN, но не было возможности объединить их. Эта функция доступна в Skype for Business, и пользователи уже некоторое время жалуются на её отсутствие в Microsoft Teams.

К счастью, Microsoft решила учесть их отзывы, добавив эту возможность в приложение. Новый опыт объединения вызовов позволяет пользователям объединить свой «активный невыдержанный вызов 1:1 в другой вызов 1: 1 или другой групповой вызов». Эта функция доступна как для VOIP-вызовов, так и для PSTN-вызовов в Microsoft Teams.

В настольном приложении Teams параметр «Объединение вызовов» включен по умолчанию, и теперь пользователи могут объединять вызовы несколькими способами. Они могут либо объединить входящий вызов с текущим вызовом, либо сделать новый вызов и объединить его с существующим вызовом. Для этого перейдите к элементам управления вызовами, нажмите кнопку «Дополнительные параметры», а затем щелкните значок «Объединение вызовов». Приложение автоматически переведет первый звонок в режим ожидания, когда пользователь сделает следующий вызов.

Опыт слияния вызовов пригодится, когда человек находится в группе или звонит 1:1 и может захотеть пригласить другого коллегу для обсуждения соответствующей темы. Пока эта функция доступна только для настольных пользователей, и неясно, когда компания планирует отправить её на мобильные устройства.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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