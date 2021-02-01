Microsoft откладывает развертывание общих каналов в Teams до ноября
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:15
- Просмотров: 77
В прошлом месяце Microsoft объявила, что этим летом запустит общие каналы в Teams. Однако, похоже, компания решила перенести дату выпуска этой функции на ноябрь 2021 года, как заметил Microsoft MVP Веса Нопанен.
Действительно, на прошлой неделе софтверный гигант незаметно обновил дорожную карту Microsoft 365, чтобы отразить задержку, и теперь предполагает, что функция общих каналов (Microsoft Teams Connect) будет доступна где-то в ноябре этого года. Риш Тандон, CVP Microsoft Teams Engineering, подтвердил это изменение в своем твите и сказал, что в настоящее время команда работает над тем, чтобы учесть отзывы пользователей, прежде чем сделать эту функцию доступной для всех.
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Microsoft Teams Connect позволит пользователям сотрудничать с внешними сторонами и клиентами в общих каналах. Они смогут получить доступ к этим каналам в главном окне приложения наряду со стандартными и частными каналами. Общие каналы будут предлагать все функции, такие как чат, совместное редактирование документов и обмен контентом с внешними пользователями в режиме реального времени.
Опыт общих каналов был развернут в качестве Private Preview во время Microsoft Ignite 2021. Компания будет продолжать прислушиваться к отзывам, чтобы усовершенствовать функциональность и инфраструктуру, пока эта функция находится в статусе предварительной версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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