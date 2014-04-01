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Microsoft выпустила крупное обновление для Windows Sysinternals

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 03:48
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows Sysinternals

Компания Microsoft выпустила крупное обновление для Windows Sysinternals.

Вот полный список изменений:

• (Procmon v3.70) Это обновление для Process Monitor позволяет ограничивать количество событий на основе запрошенного количества минут и/или размера данных событий, чтобы при необходимости отбрасывать более старые события. Оно также исправляет ошибку, из-за которой не всегда соблюдалась опция «Отфильтровать события», и содержит другие мелкие исправления ошибок и улучшения;
• (Sysmon v13.10) Это обновление для Sysmon добавляет правило FileDeleteDetected, которое регистрирует, когда файлы удаляются, но не архивирует, удаляет архив буфера обмена, если событие исключено, и исправляет ошибку события ImageLoad;
• (Autoruns v13.99) Это обновление для Autoruns исправляет ошибку, из-за которой некоторые пустые местоположения скрывались при выборе параметра «Включить пустые местоположения»;
• (TCPView v4.01) Это обновление для TCPView уточняет быстрый поиск по IP-адресам и портам;
• (Theme Engine) Это обновление движка тем использует кастомную строку заголовка в темном режиме, аналогичную черной теме MS Office. Обновлены WinObj и TcpView. Ожидайте, что в ближайшем будущем будет больше инструментов, использующих движок тем;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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