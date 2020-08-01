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Microsoft обновила Microsoft Teams для iOS и Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:04
  • Просмотров: 98

Компания Microsoft обновила Microsoft Teams для iOS и Android.

Вот список новых функций обновления для Android:

• Присоединяйтесь к собраниям как участник с правом просмотра, когда собрание достигает максимальной вместимости;
• Приглашайте списки рассылки и Modern Groups на собрания Teams, введя их имя в разделе участников;

Вот список новых функций обновления для iOS:

• Просмотр, закрепление и управление закрепленными чатами;
• Выразите себя по-новому с помощью новейшего набора эмодзи;
• Приглашайте списки рассылки и Modern Groups при планировании собрания;
• Изменяйте свой фон во время вызовов или собраний. Выберите из списка или загрузите свой собственный;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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