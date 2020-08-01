Microsoft обновила Microsoft Teams для iOS и Android
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:04
- Просмотров: 98
Компания Microsoft обновила Microsoft Teams для iOS и Android.
Вот список новых функций обновления для Android:
• Присоединяйтесь к собраниям как участник с правом просмотра, когда собрание достигает максимальной вместимости;
• Приглашайте списки рассылки и Modern Groups на собрания Teams, введя их имя в разделе участников;
Вот список новых функций обновления для iOS:
• Просмотр, закрепление и управление закрепленными чатами;
• Выразите себя по-новому с помощью новейшего набора эмодзи;
• Приглашайте списки рассылки и Modern Groups при планировании собрания;
• Изменяйте свой фон во время вызовов или собраний. Выберите из списка или загрузите свой собственный;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 13223
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10057