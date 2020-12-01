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Развертывание нового динамического представления Microsoft Teams отложено

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:28
  • Просмотров: 99

В Центре администрирования Microsoft 365 сказано, что развертывание их нового динамического представления для собраний Microsoft Teams отложено.

Теперь Microsoft объявила, что эта функция будет развёрнута с середины мая до конца мая.


Нажмите на изображение для демонстрации


Пользователи увидят следующие улучшения:

• Приложение автоматически оптимизирует макет, чтобы увеличить общий контент, чтобы было видно больше участников;
• Пользователи могут выделять /закреплять определенных участников собрания рядом с презентацией, чтобы их плитки были больше, чем у других участников;
• На этапе собрания участники с видео и аудио будут отображаться отдельно, а участники, использующие только звук, будут отображаться на меньших плитках;
• Режим «Вместе» будет отображаться вместе с контентом во время собраний;
• Теперь пользователи могут прикрепить галерею участников к верхней части экрана, чтобы улучшить зрительный контакт с другими людьми;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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