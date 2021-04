Microsoft и Intel сотрудничают для более эффективного обнаружения вредоносных программ для майнинга криптовалют

Согласно недавнему исследованию, в четвертом квартале 2020 года количество атак вредоносных программ, связанных с майнингом монет, увеличилось на 53% по сравнению с прошлым годом. Чтобы защититься от этой растущей угрозы, Microsoft и Intel работают над технологией, которая использует обнаружение угроз на базе кремния, чтобы включить возможности обнаружения и реагирования конечных точек (EDR) в Microsoft Defender for Endpoin, чтобы лучше обнаруживать вредоносные программы для майнинга криптовалют. Эта новая технология может обнаруживать добычу монет, даже если вредоносная программа запутана и пытается обойти инструменты безопасности.• Microsoft объявляет об интеграции Intel Threat Detection Technology (TDT) в Microsoft Defender for Endpoint, дополнения, которое расширяет возможности обнаружения и защиты от вредоносных программ-криптоджекеров;• В дополнение к майнингу криптовалют, эта технология расширяет горизонты для обнаружения более агрессивных угроз, таких как атаки по побочным каналам и программы-вымогатели.• Интегрированное решение Microsoft Defender for Endpoint и Intel TDT изначально работает с процессорами Intel Core и платформой Intel vPro 6-го поколения или новее;Узнать другие подробности можно здесь