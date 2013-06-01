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Microsoft и Intel сотрудничают для более эффективного обнаружения вредоносных программ для майнинга криптовалют

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:41
  • Просмотров: 133

Согласно недавнему исследованию, в четвертом квартале 2020 года количество атак вредоносных программ, связанных с майнингом монет, увеличилось на 53% по сравнению с прошлым годом. Чтобы защититься от этой растущей угрозы, Microsoft и Intel работают над технологией, которая использует обнаружение угроз на базе кремния, чтобы включить возможности обнаружения и реагирования конечных точек (EDR) в Microsoft Defender for Endpoin, чтобы лучше обнаруживать вредоносные программы для майнинга криптовалют. Эта новая технология может обнаруживать добычу монет, даже если вредоносная программа запутана и пытается обойти инструменты безопасности.

• Microsoft объявляет об интеграции Intel Threat Detection Technology (TDT) в Microsoft Defender for Endpoint, дополнения, которое расширяет возможности обнаружения и защиты от вредоносных программ-криптоджекеров;
• В дополнение к майнингу криптовалют, эта технология расширяет горизонты для обнаружения более агрессивных угроз, таких как атаки по побочным каналам и программы-вымогатели.
• Интегрированное решение Microsoft Defender for Endpoint и Intel TDT изначально работает с процессорами Intel Core и платформой Intel vPro 6-го поколения или новее;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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