Microsoft и Intel сотрудничают для более эффективного обнаружения вредоносных программ для майнинга криптовалют
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:41
- Просмотров: 133
Согласно недавнему исследованию, в четвертом квартале 2020 года количество атак вредоносных программ, связанных с майнингом монет, увеличилось на 53% по сравнению с прошлым годом. Чтобы защититься от этой растущей угрозы, Microsoft и Intel работают над технологией, которая использует обнаружение угроз на базе кремния, чтобы включить возможности обнаружения и реагирования конечных точек (EDR) в Microsoft Defender for Endpoin, чтобы лучше обнаруживать вредоносные программы для майнинга криптовалют. Эта новая технология может обнаруживать добычу монет, даже если вредоносная программа запутана и пытается обойти инструменты безопасности.
• Microsoft объявляет об интеграции Intel Threat Detection Technology (TDT) в Microsoft Defender for Endpoint, дополнения, которое расширяет возможности обнаружения и защиты от вредоносных программ-криптоджекеров;
• В дополнение к майнингу криптовалют, эта технология расширяет горизонты для обнаружения более агрессивных угроз, таких как атаки по побочным каналам и программы-вымогатели.
• Интегрированное решение Microsoft Defender for Endpoint и Intel TDT изначально работает с процессорами Intel Core и платформой Intel vPro 6-го поколения или новее;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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