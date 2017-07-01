Microsoft Teams Public Preview получает расширенное средство выбора эмодзи и новый трей для общего доступа
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:58
- Просмотров: 123
Компания Microsoft объявила о выпуске двух новых функций для пользователей Microsoft Teams Public Preview.
Во-первых, Microsoft представляет расширенное средство выбора эмодзи, предлагающее ораздо более широкий спектр эмодзи. И вы можете легко выбрать смайлики по категории, оттенку кожи и т. д.
• Теперь есть более 800 эмодзи;
• Селектор категории;
• Селектор тона кожи;
• Средство выбора шорткода;
Расширенная поддержка эмодзи теперь доступна в Microsoft Teams для настольных ПК и в Интернете. Скоро появятся дополнительные эмодзи и мобильная поддержка.
Во-вторых, Microsoft предлагает обновленный пользовательский опыт для обмена контентом во время собрания. Новый трей для совместного использования упрощает поиск того, что вам нужно.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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