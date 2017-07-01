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Microsoft Teams Public Preview получает расширенное средство выбора эмодзи и новый трей для общего доступа

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:58
  • Просмотров: 123

Компания Microsoft объявила о выпуске двух новых функций для пользователей Microsoft Teams Public Preview.

Во-первых, Microsoft представляет расширенное средство выбора эмодзи, предлагающее ораздо более широкий спектр эмодзи. И вы можете легко выбрать смайлики по категории, оттенку кожи и т. д.

• Теперь есть более 800 эмодзи;
• Селектор категории;
• Селектор тона кожи;
• Средство выбора шорткода;

Расширенная поддержка эмодзи теперь доступна в Microsoft Teams для настольных ПК и в Интернете. Скоро появятся дополнительные эмодзи и мобильная поддержка.

Во-вторых, Microsoft предлагает обновленный пользовательский опыт для обмена контентом во время собрания. Новый трей для совместного использования упрощает поиск того, что вам нужно.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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