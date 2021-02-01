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Cortana для Microsoft Teams развертывается для других регионов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:22
  • Просмотров: 116

Хотя Microsoft больше не рекламирует Cortana в качестве автономного голосового помощника, компания работает над интеграцией клиента в свои офисные приложения.

Microsoft объявила, что Cortana для Microsoft Teams для iOS и Android доступна для других регионов.

Пользователи с английским языком регионом Австралия, Канада, Индия или Соединенное Королевство теперь будут иметь доступ к службе. Это в дополнение к поддержке английского языка в США, запущенной в 2020 году.



Пользователи Teams увидят микрофон Cortana при открытии мобильного приложения Teams в iOS или Android, и пользователи могут поговорить с Cortana, нажав кнопку микрофона, расположенную в правом верхнем углу мобильного приложения Teams.



Эта функция будет включена по умолчанию, но может быть отключена администраторами через TeamsCortanaPolicy.

Ожидается, что развертывание будет завершено в начале июня. В настоящее время он недоступен для пользователей в образовательных и государственных учреждениях.

Microsoft заявила, что другие языки и регионы будут доступны в будущих релизах.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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