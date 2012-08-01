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Приложения Microsoft Office и OneNote теперь доступны для планшетов Amazon Fire

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:22
  • Просмотров: 102

Приложения Microsoft Outlook и OneDrive уже доступны для планшетов Amazon Fire. Сегодня Microsoft объявила, что приложения Microsoft Office и OneNote теперь доступны для планшетов Amazon Fire в Amazon Appstore.

Сегодня Amazon объявила, что будет продавать Fire HD 10 Productivity Bundle, который включает в себя специально разработанный съемный чехол для клавиатуры и 12-месячную подписку на Microsoft 365 Personal (поставляется с приложениями Office премиум-класса, облачным хранилищем OneDrive на 1 ТБ и т. д.) всего за $219.99. Этот новый бандл теперь доступен для предварительного заказа в США, Канаде, Великобритании, Германии и Японии.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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