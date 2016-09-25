Microsoft отрыла регистрацию на Microsoft Build 2021
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:34
- Просмотров: 109
Компания Microsoft отрыла регистрацию на Microsoft Build 2021. Как и в прошлом году, конференция бесплатна и открыта для всех. Microsoft Build 2021 будет проходить с 25 по 27 мая 2021 года. На Build 2021 выступят Сатья Наделла, Аманда Сильвер, Скотт Хансельман, Кайла Корица, Донован Браун, Кевин Скотт и другие.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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