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Microsoft отрыла регистрацию на Microsoft Build 2021

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:34
  • Просмотров: 109

Компания Microsoft отрыла регистрацию на Microsoft Build 2021. Как и в прошлом году, конференция бесплатна и открыта для всех. Microsoft Build 2021 будет проходить с 25 по 27 мая 2021 года. На Build 2021 выступят Сатья Наделла, Аманда Сильвер, Скотт Хансельман, Кайла Корица, Донован Браун, Кевин Скотт и другие.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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