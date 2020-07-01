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OneDrive для iOS и Android улучшит навигацию в PDF-документах в следующем месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:18
  • Просмотров: 186

Microsoft работает над новым обновлением для приложения OneDrive на Android и iOS, которое улучшит навигацию в PDF-документах. Как указано в дорожной карте Microsoft 365, эта функция в настоящее время находится в разработке, и её развертывание для всех мобильных пользователей начнется в начале мая.

С этим обновлением приложение OneDrive позволит пользователям просматривать интерактивное оглавление, которое можно использовать для «простой и краткой навигации» в PDF-файлах. Как вы можете видеть на изображении ниже, пользователи смогут коснуться заголовка в оглавлении, чтобы перейти непосредственно к определенной странице. Однако эта функция будет доступна только для PDF-документов, содержащих оглавление.



Кроме того, Microsoft также добавит специальный режим для просмотра PDF-файлов на устройствах Android. Эта функция позволит пользователям выбирать между различными цветовыми режимами для чтения PDF-файлов, такими как дневной режим, ночной режим и сепия, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.

Режим чтения в ночное время для OneDrive для Android появится в мае, и это должно стать долгожданным дополнением. Однако пока не ясно, появится ли эта функция и в версии OneDrive для iOS.

Узнать другие подробности можно здесь.



Илья Источник:
onmsft.com
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