OneDrive для iOS и Android улучшит навигацию в PDF-документах в следующем месяце
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:18
- Просмотров: 186
Microsoft работает над новым обновлением для приложения OneDrive на Android и iOS, которое улучшит навигацию в PDF-документах. Как указано в дорожной карте Microsoft 365, эта функция в настоящее время находится в разработке, и её развертывание для всех мобильных пользователей начнется в начале мая.
С этим обновлением приложение OneDrive позволит пользователям просматривать интерактивное оглавление, которое можно использовать для «простой и краткой навигации» в PDF-файлах. Как вы можете видеть на изображении ниже, пользователи смогут коснуться заголовка в оглавлении, чтобы перейти непосредственно к определенной странице. Однако эта функция будет доступна только для PDF-документов, содержащих оглавление.
Кроме того, Microsoft также добавит специальный режим для просмотра PDF-файлов на устройствах Android. Эта функция позволит пользователям выбирать между различными цветовыми режимами для чтения PDF-файлов, такими как дневной режим, ночной режим и сепия, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.
Режим чтения в ночное время для OneDrive для Android появится в мае, и это должно стать долгожданным дополнением. Однако пока не ясно, появится ли эта функция и в версии OneDrive для iOS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 13247
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10057