Microsoft Teams теперь позволяет организаторам собраний отключать звук отдельных участников
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:54
- Просмотров: 102
Microsoft Teams получает новый набор параметров администрирования, которые должны упростить организаторам управление разрешениями на звук участников на собраниях. Согласно дорожной карте Microsoft 365, эти обновления развертываются для пользователей Microsoft Teams на всех платформах.
Раньше докладчикам и организаторам приходилось отключать звук у всех участников, чтобы предотвратить включение звука отдельного участника во время собраний Microsoft Teams. Благодаря этому обновлению организаторы собрания теперь могут отключать и включать аудиопоток отдельного участника. Для этого нажмите кнопку «Дополнительные параметры» (...) рядом с именем человека в списке участников и выберите вариант «Не разрешать включение звука».
Кроме того, приложение теперь предоставляет организаторам возможность разрешать любому посетителю включать микрофон, даже если его рука не поднята. Это серьезное изменение по сравнению с предыдущим, когда организаторы собрания могли включать только тех участников, которые подняли руку, чтобы попросить выступить на собрании.
Microsoft также подробно описала несколько ограничений для этого обновления. В настоящее время возможность управления аудиосигналом участников недоступна для организаторов и докладчиков, присоединяющихся из комнаты собраний Teams или с мобильных устройств. Кроме того, они не могут запретить включение звука конкретным людям, которые присоединились к собранию по номеру телефона, указанному в деталях собрания. Компания работает над этой функциональностью и планирует предоставить её в будущем обновлении.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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