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HoloLens 2 Industrial Edition доступна для покупки

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:53
  • Просмотров: 18

Microsoft анонсировала HoloLens 2 Industrial Edition еще в феврале. Гарнитура смешанной реальности предназначена для работы в регулируемых промышленных средах и соответствует нескольким отраслевым стандартам. Организации могут использовать гарнитуру в широком диапазоне условий без необходимости изменять свое рабочее пространство, чтобы оно соответствовало гарнитуре. Теперь HoloLens 2 Industrial Edition доступна для заказа.

HoloLens 2 Industrial Edition соответствует важным отраслевым стандартам, которые описаны ниже, и может использоваться в опасных средах (Class I, Division 2-Groups A, B, C и D).

HoloLens 2 Industrial Edition доступна для покупки


HoloLens 2 Industrial Edition также поставляется с двухлетней гарантией и Rapid Replacement Program, которая включает ускоренную доставку.

Это не первая гарнитура Hololens от Microsoft, кастомизированная для конкретных рабочих сред. Trimble XR10 с HoloLens 2 создан для работы в грязных, шумных и контролируемых по безопасности средах.

HoloLens 2 Industrial Edition можно купить здесь за $4.950.00.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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