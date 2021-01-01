Microsoft Forms получает возможности форматирования текста
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:12
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Еще в январе Microsoft анонсировала новые возможности форматирования текста для Microsoft Forms, чтобы пользователям было проще создавать профессиональные опросы и викторины. Согласно дорожной карте Microsoft 365, это обновление в настоящее время развертывается для всех подписчиков Office 365.
Новый опыт форматирования позволит пользователям выделять жирным шрифтом, курсивом или подчеркивать любое текстовое содержимое в Microsoft Forms. Это должно упростить пользователям бизнес-образования возможность выделять и дифференцировать контент, чтобы люди его понимали. Эта функция поставит инструмент для тестирования наравне со всеми другими продуктами Office 365.
Чтобы опробовать эту функцию, откройте тест или форму, которую хотите отредактировать. Выделите текст в заголовке или вопросах и, наконец, выберите вариант подчеркивания, курсива или жирного шрифта на плавающей панели инструментов. Пользователи также могут форматировать текст с помощью следующих сочетаний клавиш:
• CTRL/Cmd+B для жирного шрифта;
• CTRL/Cmd+I для курсива;
• CTRL/Cmd+U для подчеркивания;
Microsoft заявляет, что эта функция включена по умолчанию для всех пользователей Microsoft Forms. Тем не менее, это будет постепенное развертывание в течение следующих нескольких недель, и ожидается, что развертывание будет завершено в конце мая.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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