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Живая транскрипция будет реализована для внеплановых и канальных собраний в Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:48
  • Просмотров: 127

Microsoft представила живую транскрипцию для Teams еще в марте, включая атрибуцию говорящего, через несколько месяцев после того, как функция была впервые анонсирована. Тем не менее, в настоящее время транскрипция доступна только для запланированных собраний, с атрибуцией говорящего на основе имен, используемых при предварительной регистрации на собрание.

Теперь, согласно последним обновлениям дорожной карты Microsoft 365, Teams скоро будет предоставлять живую транскрипцию на незапланированных собраниях, а также на собраниях каналов. Согласно дорожной карте, как незапланированные, так и канальные собрания получат поддержку живой транскрипции в июле, так что это еще далеко, но вполне возможно, что пользователи предварительной версии смогут опробовать ее до этого.

Однако это еще не все новости для Teams. Microsoft также добавила в дорожную карту режим «Вместе» для VDI. Режим «Вместе» использует искусственный интеллект для вырезания реального фона пользователя и помещает всех участников собрания в общее виртуальное пространство, и это обновление должно означать, что пользователи, работающие в Teams в виртуализированных средах, также смогут использовать эту возможность. Это, по-видимому, запланировано на этот месяц. Кроме того, шаблоны Power Automate скоро будут добавлены в некоторые шаблоны Teams, поэтому вы можете добавить вкладку Power Automate в команду из коробки.

Помимо Teams, самые последние обновления дорожной карты Microsoft 365 также включают кастомные типы результатов в Microsoft Search, что позволяет организациям создавать адаптивные шаблоны карточек на основе контента SharePoint, когда пользователи ищут ответы определенного типа. Однако это произойдет только к концу года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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