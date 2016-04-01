Microsoft обновит меню профиля в Microsoft Teams
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:23
- Просмотров: 116
Microsoft объявила, что скоро начнет развертывание обновления для меню «Я» в Microsoft Teams.
Первоначально об изменении было объявлено в декабре 2020 года, но развертывание было отложено. Сегодня Microsoft сообщила, что теперь она готова приступить к работе.
Доступ к настройкам, элементам управления масштабированием, сочетаниям клавиш, сведениям и проверке обновлений перемещается из меню «Я» в новое меню в строке заголовка. Меню «Я» будет сосредоточено на управлении учетной записью, где пользователи могут переключиться на другую учетную запись или клиента через первый уровень меню «Я».
Следующие ссылки будут перемещены из меню «Я» в новое меню в строке заголовка:
• Управление масштабированием;
• Сочетания клавиш;
• О программе;
• Проверить обновления;
Развертывание для обычных пользователей Microsoft Teams начнется в конце мая и завершится к началу июня, а для пользователей GCC начнется в середине июня и завершится к началу июля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Yandex Google
+10Новостей: 13276
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10057