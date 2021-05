Microsoft прекратит поддрживать Skype for Business Online через несколько месяцев

В ближайшие недели мы начнем планировать обновления с помощью Microsoft для Teams для клиентов Skype for Business Online с облачными или гибридными развертываниями. Вспомогательные обновления помогают с техническими шагами последней мили перехода к Teams. Клиенты будут уведомлены через Центр администрирования Teams и Центр сообщений Microsoft 365 за 90 дней до запланированной даты обновления с их помощью. Клиентам, отслеживающим завершение перехода на Teams Only до запланированной даты автоматического обновления, рекомендуется сделать это, чтобы лучше контролировать время их обновления.

Если вы используете Skype for Business Online, вы, вероятно, уже знаете, что дни службы сочтены. Microsoft много лет размахивает красным флагом по этому поводу, поэтому последнее напоминание компании не должно вызывать удивления. На сегодняшний день у вас есть несколько месяцев до прекращения поддержки Skype for Business Online.В недавнем посте Microsoft на эту тему разъясняется, что произойдет, когда служба будет удалена, какие есть варианты у пользователей и как будет выглядеть развертывание обновлений с помощью Microsoft. Первое, о чем упоминалось, заключается в том, что клиенты могут перейти либо на Microsoft Teams, либо на экземпляр Skype for Business Server. Затем есть список того, что произойдет 31 июля, в котором говорится, что службы, которые интегрируются со Skype for Business Online, больше не будут поддерживаться, а клиенты не смогут выводить пользователей из режима Teams Only.Однако Microsoft не собирается никого вытеснять. В её посте сообщении есть несколько разделов, посвященных тому, как можно добиться плавного перехода из Skype for Business Online. В первом из них подробно описаны планы компании по обновлению Microsoft Teams с помощью Microsoft. Вот его отрывок:Узнать другие подробности можно здесь