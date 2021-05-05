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Excel в Интернете получает поддержку сводных таблиц, подключенных к Power BI

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 5-05-2021, 16:38
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Продолжая свои усилия по расширению доступа к Excel в Интернете для опытных пользователей, Microsoft анонсировала новую функцию для инструмента электронных таблиц в Интернете, которая обеспечивает поддержку сводных таблиц, подключенных к Power BI. Эта возможность значительно расширяет возможности Excel в Интернете, позволяя анализировать данные, полученные из огромных наборов данных.

Софтверный гигант уже давно позволяет извлекать данные из нескольких источников в Excel на рабочем столе, позволяя пользователям подключать свои электронные таблицы к наборам данных, размер которых превышает возможности Excel. Эта возможность теперь доступна в веб-приложении, позволяя пользователям создавать сводные таблицы для фильтрации, анализа и извлечения информации из обновленных таблиц в Power BI. Это особенно полезно для случаев использования аналитики, когда внутренние данные постоянно меняются и/или увеличиваются.



Эта функция также учитывает существующие метки Microsoft Information Protection, установленные в Power BI, чтобы предотвратить доступ неавторизованных пользователей к конфиденциальной информации. Это относится к данным в SharePoint, OneDrive и Teams. Пользователям потребуется доступ к «базовым наборам данных» в Power BI, чтобы они могли получить доступ к сводным таблицам, подключенным к этому источнику. Компания отмечает, что пользователи не смогут обновлять наборы данных Power BI и взаимодействовать с ними, когда Excel в Интернете подключен к действующим Analysis Services.

Microsoft также подробно описала несколько улучшений, которые появятся в сводных таблицах, подключенных к Power BI, на рабочем столе. К ним относятся поддержка перетаскивания в полях агрегации, таких как сумма, среднее, количество и т. д. Это избавляет пользователей от необходимости создавать меры для этих агрегатных функций в наборах данных Power BI. Кроме того, эти сводные таблицы также будут поддерживать поля даты, обеспечивая сортировку и фильтрацию по дате.

Excel в Интернете получает поддержку сводных таблиц, подключенных к Power BI


Наконец, в списки полей сводной таблицы внесены некоторые улучшения. К ним относятся новые иконки и изменение, которое теперь помещает предварительно определенные меры в таблицы, в которых они присутствуют в Power BI. Также улучшена производительность сводных таблиц, подключенных к Power BI, благодаря недавним обновлениям движка Analysis Service в Power BI.

Поддержка сводных таблиц, подключенных к Power BI, в Интернете начинает развертываться для клиентов Microsoft 365. Однако релиз будет поэтапным, и потребуется несколько месяцев, прежде чем она станет полностью доступна. Что касается улучшений для рабочего стола, то они сначала попадут к инсайдерам Office, а затем будут отправлены всем пользователям.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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