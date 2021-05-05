Приложение Microsoft Lists теперь поддерживает экспорт в CSV
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- Категория: Microsoft
- Дата: 5-05-2021, 18:38
- Просмотров: 274
Microsoft Lists — это приложение Microsoft со списками, основанное на функции списков SharePoint, но с улучшенным пользовательским опытом, и к нему можно получить доступ с любого устройства.
Оно предлагает готовые шаблоны, вы можете быстро запускать списки в Интернете, в мобильном приложении или с помощью Microsoft Teams.
Сегодня Microsoft объявила о доступности возможности экспорта списков как в файлы CSV, так и в электронные таблицы Excel.
После обновления кнопка «Экспорт в Excel» была изменена на «Экспорт» с двумя вариантами внизу:
• Excel Workbooks;
• CSV;
На компьютерах Mac доступна только опция экспорта в CSV.
Эта функция поддерживается только в списках, а не в библиотеках документов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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