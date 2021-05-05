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Приложение Microsoft Lists теперь поддерживает экспорт в CSV

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 5-05-2021, 18:38
  • Просмотров: 274

Microsoft Lists — это приложение Microsoft со списками, основанное на функции списков SharePoint, но с улучшенным пользовательским опытом, и к нему можно получить доступ с любого устройства.

Оно предлагает готовые шаблоны, вы можете быстро запускать списки в Интернете, в мобильном приложении или с помощью Microsoft Teams.

Сегодня Microsoft объявила о доступности возможности экспорта списков как в файлы CSV, так и в электронные таблицы Excel.

Приложение Microsoft Lists теперь поддерживает экспорт в CSV


После обновления кнопка «Экспорт в Excel» была изменена на «Экспорт» с двумя вариантами внизу:

• Excel Workbooks;
• CSV;

На компьютерах Mac доступна только опция экспорта в CSV.

Эта функция поддерживается только в списках, а не в библиотеках документов.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
mspoweruser.com
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