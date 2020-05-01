Microsoft обновила Skype для iPhone и iPad
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:54
- Просмотров: 140
Компания Microsoft обновила Skype для iPhone и iPad до версии 8.71.
Вот список новых функций:
• Покупка номера Skype в клиенте;
• Улучшено расширение общего доступа с поддержкой темного режима и лучшей производительностью;
• Обновлено кастомное средство выбора реакций, теперь вы можете иметь больше реакций прямо у вас под рукой;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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