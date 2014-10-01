Microsoft обновила OneDrive для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:08
- Просмотров: 140
Компания Microsoft обновила OneDrive для iOS до версии 12.29.6.
Вот список исправлений:
• Некоторые PDF-файлы отображали текстовые поля, заполненные тем же цветом, что и текст при открытии в Adobe Reader, что затрудняло их чтение. Microsoft исправила основную проблему в редакторе PDF, поэтому теперь текстовые поля, добавленные в приложение, будут отражать ожидаемые цвета;
• Voiceover не фокусировался на диалоговом окне удаления при удалении файлов из корзины, это было исправлено;
• Некоторые видео иногда закрывались во время воспроизведения с сообщением «Видео не воспроизводится». Это было исправлено;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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