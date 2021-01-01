Режимы «Вместе» и «Большая галерея» появятся в Microsoft Teams в Интернете
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:37
- Просмотров: 131
В январе Microsoft пообещала, что режимы «Вместе» и «Большая галерея» появятся в Microsoft Teams в Интернете в марте.
Режим «Вместе» помещает до 50 приглашенных в виртуальное пространство, удаляя каждый отдельный фон, который есть у людей, и заменяя его общим фоном.
К сожалению, развертывание функции было отложено на два месяца, но сегодня Microsoft подтвердила, что функция уже готова и будет развернута в течение следующей недели или двух.
Microsoft также планирует развернуть режим «Большая галерея» в Microsoft Teams в Интернете.
Используя uBar, пользователи теперь смогут легко переключаться между различными режимами.
Развертывание начнется в начале мая и завершится к началу июня.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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