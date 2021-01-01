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Режимы «Вместе» и «Большая галерея» появятся в Microsoft Teams в Интернете

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:37
  • Просмотров: 131

В январе Microsoft пообещала, что режимы «Вместе» и «Большая галерея» появятся в Microsoft Teams в Интернете в марте.

Режим «Вместе» помещает до 50 приглашенных в виртуальное пространство, удаляя каждый отдельный фон, который есть у людей, и заменяя его общим фоном.



К сожалению, развертывание функции было отложено на два месяца, но сегодня Microsoft подтвердила, что функция уже готова и будет развернута в течение следующей недели или двух.

Microsoft также планирует развернуть режим «Большая галерея» в Microsoft Teams в Интернете.



Используя uBar, пользователи теперь смогут легко переключаться между различными режимами.

Развертывание начнется в начале мая и завершится к началу июня.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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