Microsoft Teams получит поддержку приложений для внешних собраний и чатов в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:15
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Microsoft работает над новой функцией для Teams, которая позволит пользователям добавлять приложения во внешние собрания и чаты. Компания подтвердила в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365, что эта функция будет развернута для пользователей Microsoft Teams в июне.
Для тех, кто не знает, функция внешнего доступа позволяет пользователям Teams сотрудничать с людьми из другой организации. Это позволяет им находить, общаться, звонить и назначать собрания с кем-либо, не входящим в организацию. Ранее интеграция приложений ограничивалась внутренними собраниями и чатами, но теперь компания перенесёт поддержку приложений на внешние сценарии.
После развертывания пользователи из принимающей организации получат возможность устанавливать, обновлять и удалять приложения во время взаимодействия с внешними партнерами через собрания или чаты в Teams. Это означает, что внешние пользователи смогут взаимодействовать со всеми приложениями, установленными пользователями хоста. Возможность использования приложений во внешних собраниях и чатах должна помочь удаленным работникам повысить продуктивность и коммуникацию, избавив их от необходимости переключения между окнами во время виртуальных собраний.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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