Иконка Microsoft Azure получила стиль Fluent Design
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:54
- Просмотров: 68
Компания Microsoft представила новую иконку для Azure. Иконка основана на Fluent Design System от Microsoft, которая дебютировала еще в 2017 году.
Microsoft отметила, что новая иконка будет доступна во всех службах Azure, а также на веб-сайте в ближайшие недели. Компания также подчеркнула, что новая иконка представляет «единство Azure в рамках более крупного семейства иконок продуктов Microsoft» и тщательно продумана, чтобы выглядеть знакомой с «тем, что знают и любят клиенты», представляя при этом будущее службы.
Microsoft Azure - не первая служба, получившая Fluent Design. Еще в 2018 году Microsoft начала развертывать элементы Fluent Design для приложений Office, а в 2019 году компания представила новые иконки для своих сервисов, включая Windows. С тех пор компания усердно работает над обновлением всех своих сервисов с помощью Fluent Design System.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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