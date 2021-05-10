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Microsoft Teams позволит создавать групповые чаты с внешними пользователями в этом месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 10-05-2021, 20:09
  • Просмотров: 246

Microsoft выпустит новую функцию, которая позволит пользователям вести групповой чат в Teams с внешними партнерами. В дорожной карте Microsoft 365 указано, что эта функция будет выпущена в мае этого года.

Microsoft Teams уже поддерживает вызовы или общение с людьми в других организациях, а также их приглашение на собрания. Благодаря поддержке групповых чатов пользователи смогут добавлять в групповые чаты до 250 участников из разных организаций. Однако это обновление потребует от ИТ-администраторов включения политики внешнего доступа в своем клиенте.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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