OneDrive для Android теперь поддерживает Google Cast
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 10-05-2021, 20:24
- Просмотров: 278
Приложение Microsoft OneDrive для Android получило поддержку Google Cast, что позволяет пользователям легко передавать видео на устройства с поддержкой Cast, такие как популярные адаптеры Chromecast HDMI от Google. Поддержка Google Cast присутствует в OneDrive для Android версии 6.29.1, хотя, похоже, эта функция развертывается постепенно.
Если у вас есть Google Chromecast или другие устройства, поддерживающие Google Cast, иконка Cast появится в правом верхнем углу приложения, когда вы откроете видео в OneDrive для Android. Эта функция может быть полезна для пользователей OneDrive, которые используют облачное хранилище Microsoft для хранения всех своих личных видео.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Mail Ru Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Mail Ru Yandex
+7Новостей: 13302
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10059