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OneDrive для Android теперь поддерживает Google Cast

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 10-05-2021, 20:24
  • Просмотров: 278
OneDrive для Android теперь поддерживает Google Cast

Приложение Microsoft OneDrive для Android получило поддержку Google Cast, что позволяет пользователям легко передавать видео на устройства с поддержкой Cast, такие как популярные адаптеры Chromecast HDMI от Google. Поддержка Google Cast присутствует в OneDrive для Android версии 6.29.1, хотя, похоже, эта функция развертывается постепенно.



Если у вас есть Google Chromecast или другие устройства, поддерживающие Google Cast, иконка Cast появится в правом верхнем углу приложения, когда вы откроете видео в OneDrive для Android. Эта функция может быть полезна для пользователей OneDrive, которые используют облачное хранилище Microsoft для хранения всех своих личных видео.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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