Microsoft Outlook для iOS скоро получит функцию диктовки электронной почты
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:49
- Просмотров: 124
Microsoft объявила, что функция диктовки электронной почты скоро будет развернута в Outlook для iOS.
Диктовка уже доступна в Outlook для Windows и на Mac Desktop.
Microsoft отмечает, что несмотря на то, что голосовые данные транскрибируются в облаке, компания не сохраняет ни голосовые фрагменты, ни расшифрованные данные.
Первоначально функция будет доступна только пользователям английского языка (США), а доступность начнется в середине мая.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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