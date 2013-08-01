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Microsoft Outlook для iOS скоро получит функцию диктовки электронной почты

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:49
  • Просмотров: 124

Microsoft объявила, что функция диктовки электронной почты скоро будет развернута в Outlook для iOS.

Диктовка уже доступна в Outlook для Windows и на Mac Desktop.

Microsoft отмечает, что несмотря на то, что голосовые данные транскрибируются в облаке, компания не сохраняет ни голосовые фрагменты, ни расшифрованные данные.

Первоначально функция будет доступна только пользователям английского языка (США), а доступность начнется в середине мая.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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