Вебинары и PowerPoint Live теперь общедоступны в Microsoft Teams.
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:33
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Сегодня Microsoft объявила, что делает общедоступными две новые возможности для Teams – вебинары и PowerPoint Live. Возможность проведения вебинара была впервые объявлена пользователям плана Pro через уведомление Центра сообщений еще в феврале. Однако упоминание о плане Pro позже было уточнено как неправильное, и компания заявила, что запустит эту функцию в рамках текущей подписки для предприятий. PowerPoint Live начала развертываться в марте и теперь доступна для всех.
Хотя Teams был инструментом, подходящим для внутренних собраний и общения, компания стремится сделать его более полезным для внешних презентаций и вебинаров. Вебинары могут быть интерактивными с участием до 1000 участников и включать в себя функции управления для организаторов, такие как страницы регистрации, возможность управления лентами участников, «богатые возможности презентации» и отчеты после мероприятий. Отчеты после мероприятий могут помочь организаторам оценить участие и, при необходимости, собрать обратную связь. Начиная с этого месяца клиенты Dynamics 365 Marketing также смогут экспортировать данные об участниках непосредственно из Teams для автоматического создания кампаний и сопоставления поездок клиентов благодаря интеграции между Teams и Dynamics 365.
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Компания добавляет, что пользователи смогут расширить вебинары в форме только для просмотра до 20000 пользователей до конца года, учитывая рост удаленной работы во время пандемии. Однако, начиная со следующего года, эта функция будет ограничена 10000 только для просмотра.
Еще одна интересная функция, доступная пользователям Teams, — это режим Presenter для презентаций PowerPoint Live. Презентации PowerPoint Live позволяют участникам взаимодействовать с презентациями, не влияя на представление докладчика — это означает, что пользователи могут перемещаться между слайдами, если они хотят, во время презентации в реальном времени, не нарушая саму презентацию. Они также могут использовать программы чтения с экрана или режим высокой контрастности, что поможет им воспринимать презентацию в желаемом темпе.
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У докладчиков также есть возможность просматривать несколько слайдов, видеопотоков участников и заметок, не влияя на презентацию. Microsoft впервые представила эту функцию в PowerPoint в Интернете. Компания заявляет, что она также добавит возможности перевода, позволяя пользователям переводить слайды на язык по своему выбору во время живой презентации.
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Режимы Presenter еще больше улучшают живые презентации, позволяя докладчикам изменять способ отображения слайдов на экране. Пользователи могут накладывать свой видеопоток на презентацию в режиме Standout, отображать контент в качестве «наглядного пособия» над их плечами в режиме Reporter или размещать видео и презентации рядом друг с другом в режиме Side-by-side. Режим Standout будет запущен в конце этого месяца, а остальные режимы будут доступны «вскоре после этого».
Microsoft будет предоставлять все возможности вебинаров клиентам Microsoft 365 E3/E5, Microsoft 365 A3/A5 и Microsoft 365 Government G3/G5 без каких-либо дополнительных затрат. Подписчики планов Microsoft 365 Business Standard и Microsoft 365 Business Premium смогут использовать эти функции только для 300 пользователей. Компания добавляет, что «все» пользователи Teams могут «опробовать» функции вебинаров в рамках «рекламного периода» до конца 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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