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Microsoft Teams теперь позволяет участникам собраний искать участников в списке

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:26
  • Просмотров: 109

Microsoft объявила о планах по обновлению списка участников собраний Microsoft Teams еще в марте этого года. Согласно дорожной карте Microsoft 365, Microsoft начала развертывать это обновление в Teams для рабочего стола и в Интернете.

Улучшенный опыт поиска в списке участников заменяет существующее выпадающее меню на интеллектуальное поле поиска. Интересно, что новое поле поиска теперь действует как фильтр и позволяет пользователям находить участников собрания и принимать меры непосредственно из списка участников. В приложении по-прежнему есть возможность искать людей и просить их присоединиться к текущему собранию.



Кроме того, Microsoft также внесла некоторые изменения в способ отображения списка участников во время собраний Teams. В списке участников собрания теперь будет отображаться не более 20 участников для разделов «Лобби», «Участник собрания», «На собрании» и «Докладчики». Тем не менее, организаторы смогут ознакомиться с полным списком участников в лобби, прежде чем допустить их к собранию.



Новые функции начали развертываться на прошлой неделе, и развертывание должно быть завершено в середине мая. Также стоит отметить, что эти изменения недоступны для мобильных приложений Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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