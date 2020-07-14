Microsoft обновила приложение Microsoft Outlook для Android и iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:00
- Просмотров: 66
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Outlook для Android и iOS.
Вот список улучшений для обновления на iOS:
• Быстро отвечайте на свои электронные письма на Apple Watch с помощью предложенных ответов, диктовки или каракулей;
Вот список улучшений для обновления на Android:
• Outlook упрощает идентификацию электронных писем от отправителей за пределами вашей организации для защиты от спама и фишинговых угроз. Если администратор настроен, на электронных письмах будет новая внешняя метка, а адрес отправителя можно будет просмотреть, нажав на внешнюю метку в верхней части письма;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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