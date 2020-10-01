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Пользователи Outlook для Android и iOS теперь могут добавлять план этажа при бронировании рабочего пространства

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:45
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Приложение Microsoft Outlook для Android и iOS получило новую функцию, которая позволяет пользователям добавлять планы этажей в свои рабочие пространства. Microsoft объявила через Центр администрирования Microsoft 365, что это обновление теперь доступно в мобильном клиенте Outlook, хотя, похоже, эта функция развертывается постепенно.

Рабочее пространство — это в основном рабочая зона или физическое место, которое можно забронировать индивидуально так же, как и конференц-залы. При бронировании рабочих мест применяются те же политики и правила, что и при бронировании конференц-зала. Однако единственное отличие состоит в том, что пользователям необходимо указать количество рабочих пространств, которые нужно зарезервировать, и минимальную продолжительность резервирования при их бронировании.

До сих пор приложение Outlook позволяло пользователям бронировать рабочие пространства только в определенном здании. Теперь, в дополнение к этому, они могут выбирать из набора различных планов этажей, чтобы добавить их в свои зарезервированные рабочие пространства. Добавление планов этажей должно облегчить пользователям поиск рабочего пространства и комнаты для собраний.

Если у вас телефон iOS или Android, перейдите в настройки календаря и включите переключатель «Резервирование рабочего пространства». Затем откройте календарь Outlook и коснитесь опции «Забронировать рабочее пространство». Наконец, выберите свое здание из списка и просмотрите доступные планы этажей, чтобы добавить любой из них.

Имейте в виду, что ИТ-администраторам сначала потребуется добавить планы этажей в Центр администрирования Microsoft 365 для пользователей в своей организации, и это обновление может занять до 48 часов. Как только планы этажей будут опубликованы, пользователи Outlook увидят параметры плана этажей при бронировании рабочего пространства.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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