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Microsoft переместит кнопку «Отправить» в Outlook для iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:38
  • Просмотров: 0

Microsoft объявила, что доработает дизайн приложения Outlook для iOS, переместив кнопку «Отправить» в более удобное место.

Кнопка «Отправить» будет перемещаться из верхней части экрана в верхнюю часть клавиатуры в Full Screen Compose Mode, что, по словам Microsoft, является более удобным для доступа при наборе текста большим пальцем.

Это также будет соответствовать опыту быстрого ответа.

Развертывание этого изменения начнется в конце мая и завершится к концу июня.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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