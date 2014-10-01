Microsoft переместит кнопку «Отправить» в Outlook для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:38
- Просмотров: 0
Microsoft объявила, что доработает дизайн приложения Outlook для iOS, переместив кнопку «Отправить» в более удобное место.
Кнопка «Отправить» будет перемещаться из верхней части экрана в верхнюю часть клавиатуры в Full Screen Compose Mode, что, по словам Microsoft, является более удобным для доступа при наборе текста большим пальцем.
Это также будет соответствовать опыту быстрого ответа.
Развертывание этого изменения начнется в конце мая и завершится к концу июня.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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