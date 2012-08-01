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Дело Epic Games против Apple раскрыло детали сотрудничества Microsoft c разработчиками игр

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:03
  • Просмотров: 0

Судебный процесс Epic Games против Apple продолжает приносить новости, связанные с Microsoft. 222-страничный конфиденциальный документ судебного разбирательства, подлинность которого якобы была подтверждена The Verge, обсуждает, как Epic конкурирует со Steam. Самая уместная информация по этому делу, вероятно, заключается в том, что Epic в прошлом году предложила Sony $200 млн как минимум за четыре игры для PlayStation, но этот документ также проливает свет на отношения Microsoft с Epic.

Согласно документу, помимо попытки убедить и заплатить Sony за размещение своих игр в Epic Game Store, Epic Games пыталась заставить Microsoft предлагать игры в магазине.

В документе утверждается, что глава Xbox Фил Спенсер «время от времени встречается с Гейбом [Ньюэллом] из Valve». Этот текст появляется в том же разделе документа, в котором обсуждается деятельность Microsoft Xbox Game Pass. Ходят слухи, что Valve пытается разместить Xbox Game Pass в Steam, что может быть связано.



В документе говорится, что Microsoft требует от инди-разработчиков согласия на Xbox Game Streaming, чтобы игра была опубликована на Xbox.

Узнать другие подробности можно десь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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