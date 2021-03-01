Microsoft Teams получит опцию перезапуска для Live Events
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:59
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Microsoft планирует добавить поддержку перезапуска для Live Events в Teams. Эта функция была недавно добавлена в дорожную карту Microsoft 365.
В настоящее время продюсеры не могут остановить и перезапустить прямую трансляцию позже, и им нужно запланировать новое мероприятие для участников. Благодаря новой функции продюсеры или докладчики увидят возможность перезапуска прямой трансляций после возникновения проблемы или ее случайного завершения. Как указано в дорожной карте Microsoft 365, ожидается, что эта возможность будет выпущена в июле этого года.
Microsoft также добавляет возможность отказа от опыта Multi-Window Producer для Live Events. Софтверный гигант анонсировал поддержку многооконного режима для управления Teams Live Events в прошлом месяце. Однако на данный момент он не предоставляет доступ к Call Health Panel, и эта проблема может особенно расстроить некоторых пользователей.
Компания рекомендует администраторам Office 365 вернуть своих клиентов к единому представлению до тех пор, пока Call Health Panel не станет доступна в конце июня. «Если вы хотите продолжить работу с текущим опытом Multi-Window Producer, вам ничего не нужно делать. Если вы хотите отказаться, отправьте письмо на tlerequests@microsoft.com с вашим идентификатором клиента», - сообщила компания в сообщении в Центре администрирования Microsoft 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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